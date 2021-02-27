В Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины "Спутник лайт"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вакцинация участников исследования вакцины "Спутник лайт" стартовала в Москве. В дальнейшем новый препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной "Спутник V", сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", - сказала Ракова.

Она напомнила, что добровольцем может стать любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Среди ключевых ограничений: если человек болеет или уже переболел, антитела к коронавирусу, пройденная вакцинация от COVID-19 или любая другая прививка, сделанная в течение 30 дней до даты вакцинации, ОРВИ за две недели до вакцинации, тяжелые аллергические реакции на лекарственные препараты или вакцины или обострения аллергических заболеваний в день вакцинации. Кроме того, не рекомендуется принимать участие людям, имеющим тяжелые хронические заболевания. Также поучаствовать в исследовании не могут беременные или кормящие грудью.

Как пояснила заммэра, "Спутник V" - это двухкомпонентная вакцина. Первый компонент сделан на основе 26-го серотипа аденовируса, а второй - на основе 5-го серотипа. "Спутник лайт" - это первый компонент этой вакцины, по составу они идентичны. Существует гипотеза, что уже после первой прививки у человека может выработаться достаточный уровень антител.

"Если эта гипотеза подтвердится, то "Спутник лайт" можно будет использовать в комбинации со "Спутником V" для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался, либо уже переболел, но у них снижается уровень антител, или изначально уровень антител был выработан небольшой. Также предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ, и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. "Спутник лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации", - добавила Ракова.

По ее словам, испытания вакцины "Спутника V" для подростков могут начаться только после получения постоянного регистрационного удостоверения "Спутника V" для взрослых, когда окончательно будут подведены итоги клинических пострегистрационных испытаний. Власти надеются, что в течение нескольких месяцев этот вопрос будет решен. Разработчики формируют необходимый пакет документов, отрабатывают технологию, особенности, методику выборки. Москва в качестве одной из кинических баз предложила городскую детскую больницу имени З. А. Башляевой.