Власти Севастополя попросили жителей прислать фотографии событий Крымской весны для архива

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство города Севастополя попросило жителей прислать фотографии, иллюстрирующие события воссоединения Крыма и России. Фотографии и видео планируется объединить в архив и использовать для выставочных проектов, говорится в сообщении на сайте правительства города.

"В Севастополе формируют банк фотографий "Русской весны" (так на полуострове принято называть Крымскую весну) <...> Если вы хотите, чтобы ваши фотографии и видеосвидетельства событий "Русской весны" также могли быть представлены в рамках выставочных или иных проектов, присылайте их на электронную почту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фотографии и видео событий 2014 года, присланные жителями, будут использоваться в выставочных проектах.

Так, 23 февраля на площади Нахимова началась выставка архивных документов и фотографий "Русская весна. Хроники событий", в основу которой вошли фотографии и документы, предоставленные свидетелями и участниками событий.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.