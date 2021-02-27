Украинские журналисты создали объединение для защиты профессиональных прав

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков известных украинских журналистов, представляющих различные СМИ, создали объединение для защиты своих прав и потребовали от властей страны прекратить атаки на прессу. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Страна".

"50 сотрудников разных украинских медиа - телеведущие, редакторы, корреспонденты разных телеканалов, интернет-изданий, ютуб-каналов - создали движение "Клуб защиты журналистов". Главной целью объединения является защита журналистов вне зависимости от их принадлежности к тому или иному медиа, защита права на профессию и защита свободы слова на Украине", - информирует издание.

Войти в организацию предложено всем сотрудникам СМИ страны, кто "разделяет принципы верховенства права, свободы слова и для кого нет правильных и неправильных журналистов".

По итогам учредительного собрания клуба журналисты составили обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому. "Политические преследования неугодных власти людей продолжаются. Фейковые уголовные дела против журналистов не закрыты. Преступники на свободе, а войне и бедности в нашей стране не видно конца. Вместо этого вы закрываете телеканалы, которые напоминают вам о ваших же обещаниях. Депутаты от вашей фракции, которые еще вчера сидели на удобных креслах в наших студиях, называют нас террористами. Ваши депутаты протаскивают репрессивный закон о медиа. Ваши силовые структуры бездействуют в отношении радикалов, создающих списки неправильных журналистов и публикующих наши персональные данные", - говорится в тексте документа.

Создание объединения произошло на фоне очередного факта притеснения СМИ со стороны властей. В четверг вечером украинский телеканал "Первый независимый", созданный журналистами закрытых по решению власти телеканалов "112 Украина", NewsOne и "Зик", впервые вышел в эфир и почти сразу же был отключен от вещания. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, в свою очередь, заявил, что "Первый независимый" может подпасть под санкции, как и "112 Украина", NewsOne и "Зик", в случае нарушения украинского законодательства. В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что отключение телеканала является незаконным, а причастные к этому должны нести ответственность в связи с нарушением статьи уголовного кодекса о препятствовании профессиональной деятельности журналистов.