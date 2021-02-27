В Страсбурге общественный транспорт станет бесплатным для детей

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Страсбурга планируют сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для жителей города младше 18 лет с 1 сентября текущего года. Об этом в субботу сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, воспользоваться бесплатным проездом смогут около 80 тыс. человек. Эта мера вводится в том числе с целью снизить количество выбросов углекислого газа в центре города. Как уточняет газета, власти рассчитывают, что после введения бесплатного проезда родители будут не так часто подвозить детей на собственном автомобиле. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, жителям до 18 лет необходимо будет предоставить в отделение транспортной компании документ, подтверждающий проживание в городе.

Власти отмечают, что, согласно их подсчетам, семьи с двумя детьми смогут таким образом сэкономить до €550 в год.