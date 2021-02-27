В Петербурге начали строить третий стационар-трансформер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Строительство третьего в Санкт-Петербурге стационара-трансформера, который при необходимости можно оперативно перепрофилировать в инфекционный, начали на базе городской больницы Святого Георгия. Корпус должен быть сдан к концу этого года, сообщил в субботу губернатор города Александр Беглов.

"Сегодня мы закладываем новый корпус-трансформер, который будет оказывать не только плановую помощь, но и в случае необходимости будет трансформирован для больных с ковидом. Хотел бы поблагодарить сотрудников больницы Святого Георгия за их героический труд - за это время 13,4 тыс. человек получили помощь, были вылечены от ковида. Большое вам спасибо. Правительство Санкт-Петербурга продолжает строительство новых стационаров-трансформеров, это будущее, мы должны быть готовы к любым вызовам", - сказал Беглов во время церемонии закладки строительства. Он добавил, что корпус должен быть введен в декабре этого года.

"Это первый стационар нашего города, который (будучи неинфекционным) начал борьбу со злейшим врагом <…> до сегодняшнего дня мы продолжаем борьбу с этим коварным недугом. Строительство нового корпуса для нас - новые возможности, прежде всего, повышение качества медицинской помощи, которую мы оказываем нашим жителям", - сказал главврач больницы Валерий Стрижелецкий.

Городская больница Святого Великомученика Георгия - это многопрофильный стационар мощностью 579 коек, оказывающий специализированную медицинскую помощь как по экстренным показаниям, так и в плановом порядке. В 2019 году стационарную помощь в учреждении получили около 31 тыс. человек. С марта 2020 года больница Святого Георгия одной из первых в городе была перепрофилирована для оказания помощи пациентам инфекционного профиля с ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями, а с апреля полностью перепрофилирована для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Новый многопрофильный лечебно-диагностический корпус рассчитан на 305 коек. Он спроектирован для оказания медицинской помощи пациентам с патологией, в первую очередь, определяющей смертность населения Петербурга. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, включая острое нарушение мозгового кровообращения, сахарный диабет, болезни органов дыхания. В корпусе предусмотрено все необходимое оборудование для оказания высококвалифицированной медицинской помощи, комфортные палаты, функциональные рабочие зоны для персонала.

Корпус эффективно трансформируется в инфекционный в кратчайшие сроки с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. При этом в случае необходимости мощность стационара может быть увеличена до 400 коек. Ранее аналогичный стационар был открыт на базе госпиталя для ветеранов войн, также продолжается строительство корпуса-трансформера на базе больницы № 33.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 366 238 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 297 709 человек, умерли 11 039. За последние сутки в городе выявили 951 случай заражения.