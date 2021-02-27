"Офицеры России" поддержали решение Собянина об отмене голосования по памятнику на Лубянке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Общероссийская организация "Офицеры России" поддерживает решение мэра Москвы Сергея Собянина об отмене голосования по выбору памятника на Лубянской площади столицы. Об этом ТАСС сообщил председатель президиума объединения Герой России Сергей Липовой.

"Мы полностью поддерживаем решение мэра об отмене голосования по выбору памятника на Лубянке. Мы изначально выступали против раскалывающего граждан выбора между восстановлением памятника Феликсу Дзержинскому и установкой нового памятника Александру Невскому. Поэтому даже не призывали членов организации, ветеранское сообщество и наших сторонников принимать в нем участие. Кстати, по результатам голосования все в очередной раз увидели, как много москвичей на нашей стороне", - сказал он.

Липовой также отметил, что место на Лубянке юридически и историческими принадлежит памятнику Дзержинскому, который был снесен незаконно в ходе августовских событий 1991 года. "Зачем даже обсуждать установление там Невского? Он для всех нас в первую очередь святой и великий полководец. Мы тоже считаем, что правильно установить в столице памятник Александру Невскому, но в другом месте. В Москве много достойных мест, и мы с удовольствием придем на его открытие", - отметил Липовой.

Вопрос о памятнике на площади вновь подняли в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.

Обсуждение прошло 16 февраля в Общественной палате Москвы. Был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин". При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. 19 февраля члены совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта.

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00 мск. Вечером 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в прежнем виде. В течение 15 минут онлайн-голосование за памятник на Лубянке было завершено, в нем успели принять участие около 320 тыс. москвичей. Так, 55% участников проголосовали за памятник Александру Невскому.