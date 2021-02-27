СМИ: около 400 человек вышли на митинг в Ницце против введения карантина по выходным

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Около 400 человек приняли участие в акции протеста против введения карантина на период выходных дней в Ницце. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM .

По его информации, протестующие, многие из которых без защитных масок, собрались на площади возле дворца правосудия. Как отмечает телеканал, акцию организовала ассоциация "Патриоты", представители которой называют введение карантина на период выходных дней "санитарной диктатурой".

В свою очередь газета Nice-Matin сообщила об усилении полицейских патрулей в городе, которые проверяют соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса. По ее данным, утром полицейские провели 90 проверок, в результате которых было выписано 12 штрафов за отсутствие защитных масок. В целом, указывает издание, жители и гости Ниццы соблюдают новые правила.

Из-за ухудшения санитарной ситуации местные власти ввели в городе режим самоизоляции на период выходных. Жителям и гостям города разрешается выходить из дома лишь по уважительной причине, например для приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных или похода к врачу. Одновременно власти закрыли набережные и пляжи города.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции с начала марта прошлого года умерли более 86 тыс. человек.