Группа нелегальных мигрантов в Турции обвинила греческих военных в избиении и выдворении

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Группа нелегальных мигрантов обвинила греческих военных в избиении, а затем насильственном выдворении с территории Греции. Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Обнаруженные турецкими военными в провинции Эдирне на северо-западе Турции 29 мигрантов рассказали, что греческие военные избили их, отобрали деньги, паспорта и обувь и заставили пересечь границу с Турцией.

В Минобороны республики добавили, что мигранты добрались вплавь до острова в центре реки Мерич. После обнаружения они были доставлены в региональный центр Управления по чрезвычайным ситуациям, где им была оказана необходимая помощь.