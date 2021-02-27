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Группа нелегальных мигрантов в Турции обвинила греческих военных в избиении и выдворении

В Минобороны республики рассказали, что 29 человек добрались вплавь до острова в центре реки Мерич, откуда их доставили в центр Управления по чрезвычайным ситуациям и оказали помощь

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Группа нелегальных мигрантов обвинила греческих военных в избиении, а затем насильственном выдворении с территории Греции. Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Обнаруженные турецкими военными в провинции Эдирне на северо-западе Турции 29 мигрантов рассказали, что греческие военные избили их, отобрали деньги, паспорта и обувь и заставили пересечь границу с Турцией.

В Минобороны республики добавили, что мигранты добрались вплавь до острова в центре реки Мерич. После обнаружения они были доставлены в региональный центр Управления по чрезвычайным ситуациям, где им была оказана необходимая помощь.

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