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Пандемия COVID-19

Разработчик "Спутника V" подтвердил его эффективность против новых штаммов коронавируса

Векторные вакцины "подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах", отметил замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов
© Александр Река/ТАСС

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала высокую эффективность против новых генетических вариантов коронавируса, в том числе британского и южноафриканского штаммов. Это подтвердил в субботу агентству Reuters заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

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"Недавнее исследование, проведенное центром им. Гамалеи в России, показало, что ревакцинация препаратом "Спутник V" показывает очень хороший результат против новых мутаций коронавируса, в том числе против штаммов из Соединенного Королевства и ЮАР", - сказал он, добавив, что, согласно выводам российских исследователей, векторные вакцины "подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах".

Как отмечает агентство, публикация статьи о результатах исследования ожидается в скором времени. Как добавил Логунов, тот факт, что вакцина вводится повторно, не снижает ее эффективность. По его словам, это связано с тем, что антитела, позволяющие организму распознать аденовирус, выступающий в вакцине носителем части генетического кода коронавируса, исчезают начиная с 56-го дня после вакцинации. Сохранение этих антител в течение более долгого времени потенциально могло бы приводить к снижению эффективности вакцины при ее повторном введении.

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