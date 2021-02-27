Разработчик "Спутника V" подтвердил его эффективность против новых штаммов коронавируса

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала высокую эффективность против новых генетических вариантов коронавируса, в том числе британского и южноафриканского штаммов. Это подтвердил в субботу агентству Reuters заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

"Недавнее исследование, проведенное центром им. Гамалеи в России, показало, что ревакцинация препаратом "Спутник V" показывает очень хороший результат против новых мутаций коронавируса, в том числе против штаммов из Соединенного Королевства и ЮАР", - сказал он, добавив, что, согласно выводам российских исследователей, векторные вакцины "подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах".

Как отмечает агентство, публикация статьи о результатах исследования ожидается в скором времени. Как добавил Логунов, тот факт, что вакцина вводится повторно, не снижает ее эффективность. По его словам, это связано с тем, что антитела, позволяющие организму распознать аденовирус, выступающий в вакцине носителем части генетического кода коронавируса, исчезают начиная с 56-го дня после вакцинации. Сохранение этих антител в течение более долгого времени потенциально могло бы приводить к снижению эффективности вакцины при ее повторном введении.