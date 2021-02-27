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Пандемия COVID-19

Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом

Легкие артистки поражены на 75%
Людмила Лядова Григорий Сысоев/ТАСС
Описание
Людмила Лядова
© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова госпитализирована в Москве с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, поражение легких составляет 75%. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель Лядовой Виталий Мирошников.

"Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%", - отметил собеседник агентства.

Людмиле Лядовой 95 лет.

Она родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано Берты Маранц и по классу композиции профессора Виктора Трамбицкого. За творческую карьеру Лядова написала музыку к более чем 800 песням. Является заслуженным деятелем искусств РСФСР (1976), народной артисткой РСФСР (1984), а также была награждена орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2005, 2000), Почета (2011).

Теги
РоссияПандемия COVID-19Лядова, Людмила Алексеевна
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