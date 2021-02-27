В Москве наградили лучших вожатых

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Церемония награждения лучших вожатых Москвы прошла в рамках VII Московского слета вожатых в культурном центре "Клуб "Современник". В слете приняли участие победители ежегодного конкурса профессионального мастерства "Солнечный парус", лучшая команда Мосгортура, победители конкурса вожатских видеоклипов "Музфест", а также участники фестиваля вожатских танцев, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Мосгортура.

"Московский слет вожатых - это яркое и по-настоящему знаковое событие для вожатых не только из Москвы, но и из других регионов России. И мы рады, что нам удалось провести его даже в такое непростое время. В этом году мы немного изменили формат: провели лекции, мастер-классы и интеллектуальную игру "Зеленый чемодан" заранее онлайн, а на само мероприятие пригласили ограниченный круг вожатых", - сказала заместитель гендиректора Мосгортура Юлия Силенко, чьи слова приводит пресс-служба.

На слет пригласили победителя ежегодной премии "Солнечный парус", одного из самых масштабных вожатских конкурсов России. Им стала команда Little big family из Москвы, в которую вошли вожатые Мосгортура Анна Берлева, Людмила Постнова, Оксана Копытова и Александра Тихановская. Они набрали наибольшее количество баллов в финале конкурса.

"Лучшей командой Мосгортура была признана вожатская команда "Вега" во главе с руководителем смен Ларисой Артеменко, педагогом-организатором Анной Чаадавой и старшей вожатой Анастасией Лашковой. Именно они в 2020 году провели большое количество командных мероприятий, активно участвовали в проектах компании и конкурсах вожатского мастерства, а также смогли сохранить численность состава", - добавили в пресс-службе.

Грамоты и подарки получили победители "Музфеста" - конкурса, который проходил с лета прошлого года и в рамках которого вожатые записывали песни, снимали и монтировали музыкальные клипы. Зрительское голосование за лучший клип проходило с 15 по 21 февраля онлайн. Победителей выбирало жюри, в состав которого вошли эксперты Мосгортура и опытные клипмейкеры - они оценивали видео по критериям: оригинальность идеи, сценарная целостность, эстетичность конкурсной работы и индивидуальность обложки сингла. По мнению зрителей, лучшим стал кавер на песню Dusk Till Dawn команды Madjo family, за который проголосовало порядка 2,5 тыс. человек. Победителем "Музфеста", по версии жюри, стал клип "Молоко" коллектива вожатых "Бидон Продакшн" из Крыма.

Вожатский слет

Также в этот день прошел традиционный фестиваль вожатских танцев. 14 команд представили свои танцевальные номера на сцене "Клуба "Современник". Лучшим стал танец команды "Вега". Награду им вручил известный хореограф Егор Дружинин.

На VII Московском слете вожатых состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Мосгортура и военно-патриотического центра "Авангард". Документ был подписан гендиректором Мосгортура Инной Голубевой и директором учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарьей Борисовой.

Московский слет вожатых - это ежегодный всероссийский форум, который проводится с 2014 года и выступает завершающим мероприятием в сезоне городского и загородного детского отдыха. В нем принимают участие вожатые, выпускники и слушатели центральной школы московских вожатых, студенты ведущих российских вузов, представители региональных педагогических отрядов, а также эксперты в области психологии и педагогики.