Акция памяти Бориса Немцова близится к завершению в центре Москвы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Акция памяти убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова, проходящая на Большом Москворецком мосту в столице, близится к концу. Большая часть людей уже возложила цветы, но некоторые еще приходят почтить его память, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На месте убийства Немцова весь день возлагают цветы. Почтить его память пришли несколько тысяч человек. Полиция не препятствовала проходу людей и никого не задерживала, хотя меры безопасности вокруг моста были усилены.

Среди пришедших были замечены Юлия Навальная, член СПЧ Николай Сванидзе, оппозиционный политик Илья Яшин, глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков. По сообщениям очевидцев, еще до начала акции к месту убийства возложили цветы диппредставители США, Великобритании и Литвы.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.