В Великобритании впервые с октября выявили менее 8 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 7 434, что стало самым низким показателем с 2 октября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации, за последние 24 часа умерли 290 инфицированных.

В пятницу власти сообщили о 345 летальных исходах среди заразившихся, при этом в последние семь дней в среднем в стране отмечается менее 350 случаев смерти за сутки (на 32% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом). По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 122,7 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Согласно данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 12 февраля превысило 135 тыс.

За последние семь дней в стране выявлялось около 9 тыс. случаев заражения в сутки. Темпы распространения инфекции снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными у 4,17 млн человек.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начнет ослабляться с 8 марта.

В понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон представил план постепенной отмены ограничительных мер. Первыми начнут работать школы, а уже с 12 апреля в случае улучшения эпидемиологической обстановки откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.

Вакцинация в Великобритании

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн.

К настоящему моменту привиты 19,7 млн человек - более 29% населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех жителей страны старше 16 лет. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.