В Дагестане произошла массовая драка между болельщиками на первенстве СКФО по дзюдо

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Полиция начала проверку после массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо для спортсменов в возрасте до 23 лет в Каспийске. В Минспорте Дагестана ТАСС уточнили, что участниками инцидента стали болельщики, проводится служебное расследование.

В социальных сетях появилось видео массовой драки с участием зрителей. Утверждается, что инцидент произошел на турнире в Каспийке. Первенство проходит 27 и 28 февраля.

"Правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану.

Информацию о случившемся ТАСС подтвердил врио министра спорта региона Магомед Магомедов. "Сейчас собираем все стороны конфликта, уже примирение есть. Но тем не менее это далеко не спортивное поведение. Кроме того, проведем служебное расследование, [те,] кто допустил или инициировал конфликт, будут наказаны вплоть до дисквалификации. Но, как мне известно, драка произошла не между спортсменами, а [между] болельщиками с трибуны. Никаких задержаний со стороны полиции, по моей информации, нет", - сказал Магомедов.

В министерстве уточнили, что инцидент с дракой произошел во время поединка за выход в финал в весовой категории до 73 кг между дзюдоистами из Дагестана и Северной Осетии. "Поединок между спортсменами проходил в напряженной борьбе. В результате словесной перепалки между представителями команд и одним из спортсменов инцидент перерос в драку с выходом толпы на татами. Начавшуюся драку удалось быстро подавить силами службы охраны Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева, а также сотрудниками МВД России по Республике Дагестан. В результате инцидента пострадавших нет. Зачинщики драки позже были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщается на странице Минспорта Дагестана в соцсетях.