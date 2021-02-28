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"Известия": в Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих

Принятие соответствующего законопроекта со временем фактически приведет к закрытию дельфинариев, поясняет депутат Светлана Бессараб
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект, которым предлагается ввести в России запрет на вылов морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях. Как пишут в воскресенье "Известия", документ готовится к первому чтению в нижней палате.

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Автор проекта отмечает, что вылов этих животных уже запрещен во многих странах по морально-этическим соображениям, лечебный эффект дельфинотерапии "не подтверждается ученым сообществом", при этом потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству.

"Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают "на ответственное хранение" дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно", - отметила Бессараб.

Принятие законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих со временем фактически приведет к закрытию дельфинариев, пишет автор в пояснительной записке к законопроекту. Многих животных уже нельзя реабилитировать, поэтому такие учреждения не исчезнут сразу, но пополнять их будет нельзя.

По информации газеты, в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды инициативу оценивают положительно и отмечают, что она может пойти на пользу природе.

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