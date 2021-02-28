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Взрывотехники подорвали обнаруженную в Эксетере мощную германскую авиабомбу

В целях обеспечения безопасности эвакуировали несколько тысяч человек

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Команда военных взрывотехников осуществила контролируемый подрыв мощной авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в пятницу в английском городе Эксетер. Об этом в субботу вечером сообщило на своей странице в Twitter местное управление полиции.

"Бомба, найденная рядом с Эксетерским университетом, была подорвана. Оцепление радиусом 400 м будет сохраняться в течение ночи, поэтому жильцы не должны возвращаться в свои дома", - говорится в сообщении.

В связи с высокой мощностью боеприпаса, превышавшего 2 м в длину, в целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация нескольких тысяч человек, проживающих на территории университетского кампуса и в его окрестностях. Среди эвакуированных были сотни студентов этого вуза.

На опубликованном полицией видео видны вспышка и столб черного дыма, поднявшийся на десятки метров в воздух после того, как бомба была подорвана. Местные жители сообщали о том, что взрыв был слышен даже в дальних частях города и заставил дрожать стекла в оконных рамах.

В годы Второй мировой войны Эксетер, где располагалась база ВВС Великобритании, подвергался массированным бомбардировкам люфтваффе.

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