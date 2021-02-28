Взрывотехники подорвали обнаруженную в Эксетере мощную германскую авиабомбу

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Команда военных взрывотехников осуществила контролируемый подрыв мощной авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной в пятницу в английском городе Эксетер. Об этом в субботу вечером сообщило на своей странице в Twitter местное управление полиции.
UPDATE: This is the moment a WW2 bomb was detonated in #Exeter. Image courtesy of Exeter City Council. #Police would like to thank the residents of Exeter, particularly the 2,600 evacuated households and our partner agencies who have worked so hard to ensure the safety of all pic.twitter.com/fhxJFqBqT8— Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 27, 2021
"Бомба, найденная рядом с Эксетерским университетом, была подорвана. Оцепление радиусом 400 м будет сохраняться в течение ночи, поэтому жильцы не должны возвращаться в свои дома", - говорится в сообщении.
В связи с высокой мощностью боеприпаса, превышавшего 2 м в длину, в целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация нескольких тысяч человек, проживающих на территории университетского кампуса и в его окрестностях. Среди эвакуированных были сотни студентов этого вуза.
На опубликованном полицией видео видны вспышка и столб черного дыма, поднявшийся на десятки метров в воздух после того, как бомба была подорвана. Местные жители сообщали о том, что взрыв был слышен даже в дальних частях города и заставил дрожать стекла в оконных рамах.
В годы Второй мировой войны Эксетер, где располагалась база ВВС Великобритании, подвергался массированным бомбардировкам люфтваффе.