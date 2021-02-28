В США прокуратура просит суд сохранить предписание Осиповой добиваться приезда детей из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в американском штате Канзас попросила апелляционный суд десятого округа в США на время разбирательства в нем не разрешать россиянке Богдане Осиповой не выполнять условия ее освобождения, в числе которых предписание принять меры для приезда ее детей из РФ. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу суда.

Указанный апелляционный суд 16 февраля частично удовлетворил "до последующего постановления" ходатайство Осиповой, разрешив ей временно не добиваться приезда детей в США. Россиянка просила на все время разбирательства "приостановить действие условий" ее освобождения, которые 8 января были поставлены федеральным окружным судом в Канзасе. Судья Эрик Мелгрен тогда, в частности, обязал Осипову "предпринять добросовестные попытки" вернуть своих детей в США в течение 45 дней. Этот срок истек 22 февраля. Россиянка последовательно настаивает на том, что выполнить данные условия она не может.

Прокуратура полагает, что "суду следует отказать" Осиповой в просьбе. По ее версии, адвокаты россиянки допустили нарушение установленных процедур, поскольку не обратились сначала с соответствующим запросом в федеральный окружной суд в Канзасе, а сразу направили его в апелляционный.

В ходатайстве прокуратуры также выражается несогласие с тем, что Осиповой, как она подчеркивала, будет нанесен "непоправимый ущерб", если суд не отменит условия ее досрочного освобождения. Их невыполнение может грозить россиянке повторным тюремным заключением.

"Если не считать убийство, то трудно представить себе причинение более серьезного вреда, чем незаконное насильственное разлучение родителя и ребенка", - говорится в ходатайстве прокуратуры. Под этим подразумевается то, что находящиеся в России дочери Осиповой разлучены с их отцом - американцем Брайаном Мобли. Прокуратура не уточняет, считает ли она столь же серьезным вредом то, что дети разлучены и с матерью, которой власти не позволяют вернуться из США в Россию. В документе также подчеркивается, что Мобли на судебном заседании в январе согласился поддерживать детей материально.

Повторный приговор

Федеральный окружной суд в Канзасе в июне 2019 года приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения. Это произошло после того, как Осипову признали виновной в похищении ее ребенка и по двум пунктам статьи о вымогательстве. В январе текущего года Мелгрен вынес повторный вердикт. Согласно постановлению, россиянка более не обязана отбывать тюремное заключение, но должна запросить у властей РФ разрешение на возвращение ее детей в США.

Мелгрен был обязан вынести повторный приговор по решению апелляционного суда, о котором объявили в августе 2020 года. После пересмотра дела Осиповой апелляционным судом ей инкриминировалось только похищение собственного ребенка, а остальные статьи были признаны безосновательными. Россиянка на слушаниях в федеральном суде перед вынесением нового вердикта 8 января заявила, что не имеет "ни физической, ни юридической возможности вернуть детей в США".

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Мобли. Все они проживают в России. Судом РФ вывоз ее детей за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.