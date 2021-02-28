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Пандемия COVID-19

В "Векторе" заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса

В центре пояснили, что для защиты от инфекции "должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы"
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Высокий уровень антител не обеспечивает стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции. Причину этого объяснила в интервью газете "Комсомольская правда" Татьяна Непомнящих, замглавы научного центра "Вектор", занимающегося разработкой вакцины "Эпиваккорона", по научно-методической работе и международному сотрудничеству. Она отметила, что стремление к максимальной выработке антител - это не вполне верный подход.

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"Чрезмерная стимуляция иммунитета - это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса", - пояснила эксперт.

Она дополнительно отметила, что принцип действия вакцины "Эпиваккорона" состоит в выработке антител, необходимых для защиты от инфекции. Для этого ученые ориентировались на наиболее консервативные участки белков COVID-19. Гонка за их высоким уровнем или разнообразием не была приоритетом при разработке.

Специалист также напомнила, что в основе вакцины, разработанной научным центром "Вектор", три пептида, обеспечивающих три линии защиты от коронавируса.

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