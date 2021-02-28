Центр "Сириус" летом откроет спортивный парк на берегу Черного моря

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" откроет для жителей и гостей федеральной территории Сириус городской спортивный парк на берегу Черного моря, он будет готов в июне этого года. Там оборудуют футбольные и баскетбольные площадки, а также два бассейна и места для воркаута, сообщил ТАСС заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин.

"Это будет городской спортивный парк, открытый для всех жителей и гостей федеральной территории "Сириус". Парк расположен на берегу Черного моря, напротив малой ледовой арены "Шайба". Его общая площадь - около 45 тыс. кв. м", - сказал Савин.

Он отметил, что парк будет готов в мае-июне этого года и станет местом притяжения для любителей спорта. Там разместят площадки для футбола, баскетбола, стритбола, пляжного волейбола, танцев, фитнеса, а также два бассейна и современные уличные тренажеры для кроссфита и воркаута.

"Также в парке поставят раздевалки, душевые, медицинский пункт, будут амфитеатр и пространство для концертов, встреч, лекций", - добавил Савин.

Во время разработки парка, создатели учитывали опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара, отметил собеседник агентства.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.