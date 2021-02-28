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Пандемия COVID-19

В России провели более 111 млн тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается 565 001 человек
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские медики провели более 111 млн тестов на выявление коронавируса. Такие данные Роспотребнадзора в воскресенье опубликованы в Telegram-канале "Стопкоронавирус.рф".

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"На сегодняшний день проведено свыше 111 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении. Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено порядка 397 тыс. исследований.

По данным ведомства, в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией под медицинским наблюдением на сегодняшний день остаются 565 001 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 113,4 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 234 720 случаев заражения, выздоровели 3 799 406 человек, умерли 85 743. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия COVID-19
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