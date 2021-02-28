Исследование: мужчины почти в три раза чаще женщин в 2020 году получали штрафы от ГИБДД

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчины в 2020 году получили и оплатили в 2,7 раза больше штрафов за нарушения правил дорожного движения, чем женщины, показало исследование банка "Русский стандарт" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Мужчин традиционно больше за рулем автомобилей, поэтому их статистика по количеству оплаченных штрафов ГИБДД заметно отличается от "женской". Число квитанций у мужчин за нарушение правил на 174% больше, чем у женщин", - говорится в исследовании.

Вместе с тем средний размер оплаченного штрафа у мужчин ниже почти на 6%, чем у женщин - 388 руб. против 411 руб. соответственно. При этом, согласно статистике "Русского стандарта", в целом средний размер оплаченного штрафа ГИБДД в 2020 году снизился на 8% относительно 2019 года и составил 394 руб. В январе же этого года он сократился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 538 руб.

Чаще всего россияне в 2020 году оплачивали автоштрафы в 250 руб., на них пришлось 68% от общей доли квитанций. На втором месте - чек в 500 руб. (13% от всех погашенных штрафов ГИБДД), а третьем - 750 руб. (4%).

В пятерку лидеров по оплаченным штрафам в 2020 году вошли Москва (средний чек 293 руб.), Санкт-Петербург (389 руб.), Казань (309 руб.), Самара (382 руб.) и Новосибирск со среднем чеком штрафа в 400 руб.

Самые "дорогие" штрафы

Как показала статистика "Русского стандарта", самый высокий средний чек штрафа в минувшем году оказался у молодежи в возрасте от 21 года до 30 лет. Средняя сумма оплаченного штрафа в этой категории составила 536 руб., что на 2% больше относительно 2019 года.

На втором месте по величине среднего чека - клиенты 31-40 лет. Их средний размер оплаченной квитанции составил 406 руб., снизившись на 5% по сравнению с годом ранее.

На третьем месте - россияне 41-50 лет с чеком в 360 руб., который снизился на 6% относительно 2019 года. На четвертом оказались клиенты 51-60 лет. Их средний чек одной оплаченной квитанции ГИБДД составил 353 руб. и снизился на 15% по сравнению с 2019 годом. При этом в январе 2021 года средний чек платежа за штраф был 522 руб. (рост на 30%).

Наименьшая средняя стоимость штрафа у водителей в возрасте 60 лет и старше. Для них в минувшем году чек составил 329 руб., что на 42% ниже показателя 2019 года. "Вполне возможно, что здесь сказались условия пандемии, в которых многие представители самого старшего поколения старались сократить посещение общественных мест, реже выходить из дома и, в том числе, ездить на авто. При этом в январе 2021 года средний чек платежа за штраф у клиентов 60+ был 633 руб. (рост на 44%)", - отметили "Русском стандарте".

В рамках исследования были проанализированы все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка за 2020 и 2019 годах, а также за январь 2021 года. Кроме того, были изучены количество операций и средние чеки в зависимости от пола, возраста и места жительства.