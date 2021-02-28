Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,92

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье незначительно вырос и составил 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель превысил единицу - в Москве, где он достиг 1,06.

В Санкт-Петербурге коэффициент равен 0,99, в Иркутской области - 0,97, в Воронежской и Нижегородской областях - 0,96, в Красноярском крае - 0,94, в Ростовской области - 0,92, в Свердловской - 0,86, в Архангельской - 0,81.

Ниже всего показатель, как и днем ранее, в Подмосковье - там он понизился до 0,75. Для региона это минимум с 19 февраля.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.