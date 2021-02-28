В РФ выявили менее 400 тыс. заразившихся коронавирусом за месяц. Это минимум с сентября

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в феврале 2021 года возросло на 395 640, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Оно оказалось меньше 400 тыс. впервые с сентября 2020 года.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за последний месяц.

Распространение

В феврале в России выявили на 42,8% меньше заразившихся, чем в январе, и на 54,2% меньше, чем в декабре прошлого года, когда заболеваемость в стране стала самой высокой с начала пандемии.

В ноябре штаб сообщал о 677 538 подтвержденных случаях, в октябре - о 441 830, и только в сентябре число инфицированных оказалось меньше, чем в феврале 2021 года, - 180 967.

С начала пандемии в России заразились в общей сложности 4 246 079 человек, или 2,9% населения страны. К концу января доля инфицированных жителей страны составляла 2,6%.

За последний месяц в России в сутки выявляли в среднем менее 10 случаев заражения на каждые 100 тыс. жителей, а на четвертой неделе февраля показатель снизился до 8 - минимума с начала октября.

Коэффициент распространения коронавируса в стране, по подсчетам ТАСС, не превышает 1 с середины января, что может свидетельствовать о замедлении эпидемического процесса.

Выздоровевшие

С 1 по 28 февраля штаб сообщил о 511 793 выздоровевших после заражения коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущие месяцы, но заметно больше количества новых случаев инфицирования.

Доля уже вылечившихся россиян в феврале продолжила расти и увеличилась с 85,7% до 89,8%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

При этом количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, заметно сократилось. Если 31 января оно составляло 477 253, то 28 февраля - 348 160, следует из информации оперативного штаба. Это минимальное значение показателя с 24 октября.

Умершие

Смертность из-за новой инфекции в России снижается, но не так быстро, как заболеваемость. За месяц штаб зарегистрировал 12 940 летальных исходов - это почти на 20% меньше, чем в январе, и на 24,4% меньше, чем в декабре прошлого года, но больше, чем в ноябре.

При этом летальность на фоне спада заболеваемости растет - за месяц она увеличилась с 1,9% до 2,03%.

Следует учитывать, что данные штаба не являются полными, так как он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги

Ситуация в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, которые остаются основными очагами эпидемии в России, продолжает улучшаться.

В Москве в феврале выявили 48 404 инфицированных против 120 303 в январе. Показатель заболеваемости в столице снизился до 12 случаев заражения в сутки на 100 тыс. жителей, что соответствует уровню конца сентября прошлого года.

В Санкт-Петербурге число заразившихся возросло на 33 061, это почти втрое меньше, чем месяцем ранее. Если в начале января в городе в среднем выявляли около 70 заболевших в день на каждые 100 тыс. жителей, то к концу февраля - меньше 20.

Менее резким оказался спад заболеваемости в Московской области: если в январе там подтвердили 37 412 случаев заражения, то в январе - 21 219, или на 43,3% меньше.

Массовая вакцинация

На фоне спада заболеваемости в России ускоряется массовая вакцинация населения от коронавируса. По последним данным, хотя бы одну дозу препарата получили около 4 млн человек.

При этом в целом ряде регионов число привившихся уже превысило количество заболевших с начала пандемии. Так, в Подмосковье вакцинировали около 250 тыс. жителей, тогда как заразились в общей сложности менее 214 тыс. Аналогичная ситуация сложилась в Свердловской и Воронежской областях, которые также входят в первую десятку регионов по числу инфицированных.

В некоторых частях страны привились уже в разы больше жителей, чем заразились. В Татарстане, по официальным данным, выявили менее 18 тыс. случаев заражения, при этом как минимум первый этап вакцинации прошли около 76 тыс. человек - в четыре раза больше.