Балтийский фонд природы реализует проект спасения тюленей от гибели в сетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Команда межрегиональной благотворительной общественной организации "Биологи за охрану природы" (Балтийский фонд природы) приступила к реализации проекта по спасению тюленей и морских птиц от гибели в рыболовных сетях в водах Финского залива. Исследователи в рамках проекта, победившего в первом конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов, подготовят информационные материалы о пользе модифицированных рыболовных сетей и направят их в рыбопромысловые предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассказала ТАСС директор организации Марина Вильнер.

Финский залив является популярным местом рыболовного промысла. В его водах обитают краснокнижные виды тюленей - серый тюлень и балтийская кольчатая нерпа, находящаяся под угрозой исчезновения.

Проект "Как подружить сети с морем, а рыбака - с тюленем" направлен на уменьшение риска взаимодействия морских млекопитающих с орудиями рыбного лова. "Мы предлагаем в тех районах залива, где вероятность встречи тюленей довольно велика, использовать для рыбного промысла мережи, у которых вход в бочку будет закрыт прочной решеткой, препятствующей заходу тюленей внутрь. В проекте предполагается просветительская работа с рыболовами-любителями и рыбопромысловыми бригадами. Возможно, после обсуждения результатов проекта с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, использование таких мереж удастся закрепить в правилах промышленного рыболовства", - рассказала директор.

Создатели проекта проверят на практике модифицированные снасти и определят, действительно ли решетка не препятствует заходу рыбы в ловушку. Модифицированные мережи повсеместно используются в Эстонии, Финляндии, Швеции. Директор отметила, что установка решеток на вход в бочку - недорогая модификация, доступная любому рыбопромысловому предприятию. "Самое важное продолжение проекта - это внесение изменений в Правила рыболовства и установка запрета на использование немодифицированных орудий лова в определенных районах Финского залива", - отметила Вильнер.

Эксперты Балтийского фонда природы совместно с представителями других организаций в рамках проекта направят владельцам рыболовного промысла информацию о пользе модифицированных сетей, а рыбаки-любители узнают об опасностях, связанных с загрязнением акватории бесхозными сетями. Исследователи подготовят как научно-популярные материалы, так и методические рекомендации, их передадут в органы власти и научно-исследовательские институты. Важным этапом проекта станет опрос рыболовов, цель которого - формирование дружественного отношения к природе и получение данных о погибших в сетях тюленей.

Под угрозой исчезновения

По данным экспертов Балтийского фонда природы, сведений о количестве погибших в сетях тюленей немного: например, в 2017 году только два рыбака сообщили о смерти животных в своих сетях. Один из них рассказал о гибели в среднем 20 животных в год. "Более современных опросных данных нет, рыбаки эти факты скрывают, но судя по тому, что ежегодно на побережье залива выносит до нескольких десятков трупов серых тюленей и кольчатой нерпы со следами травм, полученных от сетей, прилов - один из самых существенных факторов, приводящих к гибели этих животных. Также прилов выделяется как ключевая угроза для тюленей балтийского моря всеми государствами - членами ХЕЛКОМ (Хельсинкской комиссии)", - пояснила директор.

МБОО "Биологи за охрану природы" будет участвовать в разработке Стратегии сохранения для двух подвидов кольчатой нерпы, занесенных в Красные книги РФ и Ленинградской области. Разработанные материалы будут переданы в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Грантовая поддержка

Проект является победителем первого конкурса 2021 года Фонда президентских грантов. Его стоимость - 1,8 млн рублей. Исследование продлится до декабря нынешнего года. В проекте участвуют член Совета по морским млекопитающим России Ирина Труханова, член рабочей группы по изменению правил рыболовства при Северо-Западном территориальном управлении Федерального Агентства по рыболовству Николай Кириллов и другие специалисты. Проект осуществляется при поддержке СПб РОО "Питерский клуб рыбаков", Фонда друзей балтийской нерпы, а также рыболовной организации ООО "ЭКВАТОР", которая проведет опытные постановки модифицированных сетей.

В 1995 году при Санкт-Петербургском обществе естествоиспытателей была создана рабочая группа "Балтийский фонд природы". Позже рабочая группа вышла из состава общества, став МБОО "Биологи за охрану природы". Организация работает в сфере развития сети особо охраняемых природных территорий на Северо-Западе России, содействия международному сотрудничеству по вопросам сохранения биологического разнообразия и уникальных экосистем Балтийского региона.