МГУ планирует принять в 2021 году на 400 иностранных студентов больше, чем в прошлом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова планирует принять на первый курс 2,5 тыс. иностранных студентов в 2021 году. Это на 400 человек больше, чем в 2020 году, следует из презентации, представленной в воскресенье на виртуальном дне открытых дверей для иностранных абитуриентов.

Отмечается, что в 2020-м поступили на первый курс 2 100 иностранных студентов из 56 стран, при этом план приема на 2021-й - 2 500 иностранных студентов.

Документы для поступления в этом году можно подать удалено: через специальную онлайн-платформу МГУ или направив их по почте.

Пресс-служба Роспотребнадзора ранее сообщила, что иностранные студенты, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды - не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России и в течение 72 часов после въезда. В пресс-службе МГУ заявили, что вуз предоставит возможность своим иностранным студентам поселиться в общежитии вуза на время изоляции.