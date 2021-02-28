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Выпускники колледжей помимо диплома получат цифровой паспорт компетенций

Благодаря выдаче паспорта портфолио молодого специалиста попадает в базу данных, доступ к которой имеют ведущие предприятия, отметил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко
Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Выпускники российских колледжей после сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills будут получать цифровой паспорт компетенций. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью "Российской газете".

"В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Выполняют задания, которые "пришли" из реальной жизни, от работодателей. <...> Выпускники, которые сдали экзамен, получают не только диплом, но и цифровой паспорт компетенций", - сообщил замминистра.

По словам Глушко, благодаря выдаче паспорта портфолио молодого специалиста попадает в базу данных, доступ к которой имеют ведущие предприятия. Минпросвещения рассчитывает на то, что практический экзамен станет обязательным для всех учреждений среднего профессионального образования (СПО). "Исключения могут быть в медицинских специальностях и специальностях культуры, а также в подготовке экипажей судов и авиационного персонала", - уточнил он.

Замминистра добавил, что ведомство ведет работу по закреплению правового статуса цифрового паспорта компетенций как дополнительного документа к диплому СПО.

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