В ОНК сообщили, что Навального доставили в колонию во Владимирской области

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области для отбытия наказания. Об этом сказано в публикации официального печатного органа Общественных наблюдательных комиссий - " Газете ОНК ".

"Секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников сообщает, что Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания. Напомним, что Навальный был задержан 17 января 2021 года, когда вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение" - сказано в публикации.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима №2 в Покрове. По словам источника, Навальный был этапирован в пятницу во Владимирскую область. Как сообщил ТАСС источник, пока Навальный проходит карантин, потом он будет переведен в отряд.

Информацию о том, что Навальный доставлен в исправительную колонию №2 в Покрове, ТАСС подтвердил правозащитник Руслан Вахапов, который специализируется на защите прав заключенных.

Условия в колонии

Навальный сможет работать после прохождения обучения на швейном или токарном производстве, а также на кухне или в библиотеке, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. "Навальный может быть трудоустроен в колонии, для этого там есть все условия. Он может работать токарем либо шить маски после прохождения обучения, либо стать библиотекарем, а также поваром", - сказал собеседник агентства. В отряд он будет распределен после прохождения карантина. В колонии содержатся впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Ранее в этой же колонии отбывали наказание активист Константин Котов и националист Дмитрий Демушкин.

Всего в колонии 10 отрядов обычных условий содержания, один - облегченных условий и один - строгих. На сайте колонии говорится, что осужденные имеют возможность дистанционно получать высшее и среднее профессиональное образование на платной основе. На территории действуют православный храм и молитвенная комната для мусульман. Для досуга заключенных работают клуб, библиотека, спортивные площадки и комнаты воспитательной работы.

Как сообщил ранее директор ФСИН Александр Калашников, Навальный этапирован в колонию. Он не стал уточнять, в какую именно, отметив, что родственников и адвокатов Навального уведомят, куда он доставлен. Глава ФСИН добавил также, что Навальный будет содержаться в нормальных условиях и никакой угрозы его жизни и здоровью нет. По его словам, Навальный будет привлечен к производственной деятельности, если пожелает.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.