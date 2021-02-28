Германия ужесточает правила въезда на границе с французским департаментом Мозель

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Германский Институт Роберта Коха классифицировал французский департамент Мозель как зону распространения опасной мутации коронавируса и ужесточил правила въезда оттуда. Об этом говорится в сводке, которую институт обновил в воскресенье.

Со 2 марта въезжающие из региона должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. При этом отменяется пассажирское сообщение с департаментом. Транспортным компаниям разрешается перевозить через границу лишь граждан ФРГ и граждан с германским видом на жительство.

Как уточняет агентство DPA со ссылкой на источники, полноценный пограничный контроль вводиться не будет. Ограничения не касаются грузоперевозок.

С 30 января ФРГ из-за мутаций коронавируса ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР, позже в список были добавлены Чехия и австрийская федеральная земля Тироль.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена новыми штаммами коронавируса, один из которых ранее был выявлен в Великобритании. О том, что британский вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, впервые сообщили общественности 19 декабря на фоне роста заболеваемости в Великобритании. Эта мутация, согласно Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре 2020 года, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран.

С Мозелем граничат две федеральные земли Германии - Саар и Рейнланд-Пфальц.