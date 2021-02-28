РАН предложила добавить молодежный раздел в Национальный корпус русского языка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Молодежный корпус русского языка следует добавить в Национальный корпус русского языка, который представляет собой обширное собрание русских текстов XVIII-XXI веков. С таким предложением в воскресенье выступил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе церемония закрытия всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами".

"Мне кажется интересным предложить руководителям Национального корпуса русского языка создать отдельный корпус молодежного языка и смотреть дальше за эволюцией его во времени. <...> А участников подключить к работе в этой системе. Это была бы уже настоящая научная работа. Под такую работу мы нашли бы грантовую поддержку, чтобы ребята почувствовали себя работающими в современной науке. <...> И тогда участие в этом конкурсе будет ключом к тому, чтобы они стали заниматься наукой в этой гуманитарной области", - сказал Сергеев.

Он добавил, что РАН предлагает всем победителям конкурса, по их желанию, получить помощь наставников из числа членов и профессоров РАН. Кроме того, по его словам, после снятия коронавирусных ограничений участники могут встретиться в зале президиума РАН и обсудить, как усовершенствовать чемпионат.

Всероссийский чемпионат сочинений "Своими словами" проводится Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) совместно с РАН и Минобрнауки России при участии четырех вузов-соорганизаторов (МГПУ, МИФИ, ТГУ, УрФУ) и девяти региональных вузов-партнеров. Его уникальность в том, что участники могут набрать дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры проекта.

Чемпионат, состоявшийся в этом году впервые, проводился в три этапа и привлек 10 500 участников из 84 регионов России и 15 стран мира. В финальный этап были приглашены 180 участников из 47 регионов - победители региональных этапов. Около 3/4 участников финала - одиннадцатиклассники, остальные - ученики 9-х и 10-х классов.

Вузы-соорганизаторы и партнеры проекта начислят победителям и призерам регионального и финального этапа дополнительные к ЕГЭ баллы за индивидуальные достижения. НИУ ВШЭ предложит 10 победителям поступить на бесплатные места за счет университета (на программу в соответствии с направлением), если они не наберут достаточного количества баллов ЕГЭ.