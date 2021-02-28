Бабиш считает, что Чехия может начать вакцинацию "Спутником V", не дожидаясь одобрения ЕС

ПРАГА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что республика может начать вакцинацию населения российским препаратом против коронавируса "Спутник V", не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Свое мнение глава кабмина выразил, выступая в воскресенье в эфире телеканала CNN Prima .

"Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора [Государственного института по контролю за лекарственными препаратами]. Зачем [нам] ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? - отметил Бабиш. - Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать "Спутник V" <...>. Верьте мне, что через пару месяцев другие государства - члены ЕС будут хотеть "Спутник V". Я уже говорил об этом на заседании Евросовета".

Бабиш подчеркнул, что испытывает полное доверие к российской вакцине. Как он напомнил, во время существования социалистического блока чехи проходили вакцинацию советскими препаратами, которые были качественными и эффективными. Премьер в этой связи отверг попытки очернять "Спутник V" по политическим или идеологическим соображениям.

"У нас есть люди, которые хотят привиться "Спутником V". В мире 65 стран хотят получить российскую вакцину. Из них шесть являются членами Евросоюза", - сказал Бабиш. Как информировал премьер, 8 февраля он говорил с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым по поводу возможности получения Чехией "Спутника V".

"Мы работаем над тем [чтобы быстрее получить российскую вакцину]. Государственный института по контролю за лекарственными препаратами рассмотрит документацию [по "Спутнику V"], даст заключение и затем министерство здравоохранения [Чехии] должно предоставить разрешение на применение вакцины [в республике]", - отметил премьер.

В субботу президент Чехии Милош Земан сообщил телеканалу CNN Prima, что направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране "Спутник V" и рассчитывает на скорые поставки препарата в республику.

Ситуация с коронавирусом

Министерство здравоохранения Чехии ранее в воскресенье проинформировало, что эпидемия коронавируса унесла жизни уже 20 339 жителей республики. Страна по итогам недели вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на 1 млн населения. Общее число инфицированных в Чехии, где проживают 10,46 млн человек, достигло 1 235 480.

В стране 27 декабря началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 649 868 человек. В республику поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.