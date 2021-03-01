Эксперты: новые требования к уборке подъездов потребуют дополнительных средств

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы по уборке общедомовых помещений потребуют увеличения средств на содержание многоквартирных домов. Такое мнение выразила ТАСС глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.

С 1 марта 2021 года в России вступают в силу санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания территорий городских и сельских поселений, включающие требования к уборке помещений. В СанПиН говорится, что в общедомовых помещениях многоквартирных домов, общежитиях и центрах временного проживания должна проводиться ежедневная влажная уборка. Также необходимо проводить дезинфекцию ствола мусоропровода при его наличии в доме не реже одного раза в месяц, а влажную уборку камеры для мусора - не реже одного раза в неделю.

"По действующему законодательству определяется только состав работ по содержанию общего домового имущества, а периодичность и частота работ определяется общим собранием собственников. За этим решением (о новых санитарных правилах - прим. ТАСС) должен следовать перерасчет тарифа, потому что каждый день кто-то должен убирать эти помещения и кому-то должны платить зарплату. Очевидно, что затраты и тарифы после этого должны вырасти", - отмечает Разворотнева.

Увеличивать оплату или сокращать услуги

Заместитель генерального директора ассоциации "ЖКХ и Городская среда" Дмитрий Гордеев разделяет мнение о том, что невозможно заставить управляющие организации, ТСЖ и ЖСК увеличить частоту влажной уборки без увеличения размера месячной платы. "Нужно принимать решения на общих собраниях или об увеличении размера платы, или об упразднении каких-то второстепенных услуг и работ. И это правильно, раз так решил главный государственный санитарный врач. А государство должно предоставить адресные субсидии [на оплату услуг ЖКХ] нуждающимся семьям, исходя из их уровня доходов", - отметил эксперт.

При этом, по словам Разворотневой, население сегодня не готово принимать решение о повышении тарифа на содержание общедомового имущества, например, после введения обязательной дезинфекции подъездов из-за пандемии управляющим компаниям приходилось сокращать работы по содержанию или текущему ремонту домов.

Уборка подъездов вошла в минимальный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, установленный постановлением правительства РФ, с 2013 года, сказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Сегодня к содержанию в чистоте общедомовых помещений относится не мытье полов, а влажная уборка щеткой или веником, уборка подоконников, радиаторов, лифтов, пандусов, перил, обметание потолков. Раньше собственники составляли график дежурств или нанимали стороннюю подрядную организацию, сегодня это входит в обязанность управляющих организаций, добавил Склянчук. В свою очередь, по словам Гордеева, сейчас ТСЖ или ЖСК устанавливают частоту влажной уборки в договорах управления или в годовых планах, но иногда собственники сами моют лестницы и площадки, а не заказывают эти работы управляющим компаниям и ТСЖ.