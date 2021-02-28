Людмилу Лядову перевели в реанимацию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, композитор, пианистка и певица Людмила Лядова, госпитализированная с коронавирусной инфекцией, переведена в реанимацию. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье друг семьи Виктор Дворовенко.

По данным представителя композитора Виталия Мирошникова, 95-летнюю артистку госпитализировали с 75%-ным поражением легких.

"Состояние Людмилы Алексеевны вчера ухудшилось, началось кислородное голодание. Врачи приняли решение перевести ее в реанимационное отделение, - сказал Дворовенко. - Сейчас состояние стабильное. Она поела, много шутит. Ей показали публикации в СМИ, рада, что ее помнят, Людмилу Алексеевну это очень поддерживает. Полагаю, все будет хорошо".

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию по классу фортепиано Берты Маранц и по классу композиции профессора Виктора Трамбицкого. За творческую карьеру Лядова написала музыку к более чем 800 песням. Является заслуженным деятелем искусств РСФСР (1976), народной артисткой РСФСР (1984), а также была награждена орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2005, 2000), Почета (2011).