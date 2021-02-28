Прощание с художником-постановщиком "Винни-Пуха" Владимиром Зуйковым пройдет 2 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прощание с художником-постановщиком мультфильмов "Винни-Пух" и "Фильм, фильм, фильм" Владимиром Зуйковым состоится 2 марта в Доме кино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

О смерти Зуйкова в возрасте 86 лет ранее сообщил ТАСС шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. "Прощание с Владимиром Зуйковым состоится во вторник, 2 марта, в Доме кино, в 12 часов", - рассказали в пресс-службе.

Студия выразила соболезнования родным, друзьям и близким мастера. "Мы глубоко скорбим, не стало великого художника, который за весь свой творческий путь создал множество ярких, характерных образов, которые запоминаются раз и навсегда, остаются в сердце. Это был человек тонкого, уникального таланта, великий мастер, который вырастил множество преданных и благодарных учеников. Это по-настоящему высокая миссия, и мы сделаем все, чтобы сохранить для будущих поколений наследие мастера", - сообщили в пресс-службе.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. Он окончил Московский педагогический институт имени Потемкина, преподавал в школе, работал иллюстратором в книжных издательствах, журналах, газетах. В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком на "Союзмультфильме", где работал с выдающимися мультипликаторами. Он принял участие в создании более 30 мультфильмов, среди которых "Фильм, фильм, фильм", трилогия про Винни-Пуха, "Икар и мудрецы" Федора Хитрука, "Халиф-аист" Валерия Угарова и другие.