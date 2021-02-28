Бабиш сообщил, что ему и его семье угрожали из-за ужесточения противоэпидемических мер

ПРАГА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima, что ему и его семье недавно угрожали убийством. По словам политика, данная угроза была связана с ужесточением в республике социальных ограничений, направленных на пресечение распространения коронавируса.

"Полиция сообщила мне 8 января, что существует человек, который хочет застрелить меня и мою семью, - сказал Бабиш. - Поэтому мой дом (премьер с семьей проживает на собственной вилле в предместье Праги - прим. ТАСС) взяла под [усиленную] охрану [полиция]".

Бабиш не сказал близким о возникшей для них угрозе. Он предпочел направить их за пределы Чехии. "Моя жена уехала [на краткий отдых] в Дубай", - уточнил премьер.

Информацию об угрозе покушения политик впервые раскрыл, выступая по телеканалу CNN Prima. "Моя жена об этом [ничего] не знала, а теперь [вот] узнала", - сказал он.

Между тем, как информировал Бабиш, злоумышленник был задержан. Он находился в Испании, где и был взят под стражу.