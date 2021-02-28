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Губернатор Нью-Йорка просит назначить юриста для проверки обвинений в его адрес

Помощники Эндрю Куомо попросили генпрокурора штата и главного судью апелляционного суда выбрать независимого специалиста, занимающегося частной практикой и не имеющего политической принадлежности

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо просит назначить независимого эксперта, который проведет проверки в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в его адрес. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье администрацией губернатора.

Как следует из документа, помощники Куомо "попросили генпрокурора штата Нью-Йорк и главного судью апелляционного суда совместно выбрать независимого и квалифицированного юриста, занимающегося частной практикой и не имеющего политической принадлежности, для тщательного рассмотрения вопроса и последующей публикации доклада". В заявлении подчеркивается, что все подчиненные губернатора "в полной мере окажут содействие".

Ранее две бывшие подчиненные Куомо - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Губернатор в обоих случаях это отрицает.

Беннет выступила с обвинениями в отношении Куомо в субботу, Бойлан - в декабре 2020 года. Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор. Ранее федеральные власти США и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.

Теги
СШАКуомо, Эндрю
Пандемия COVID-19
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