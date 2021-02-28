{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора заявил, что иммунитет к коронавирусу есть лишь у 6% россиян

Для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60-70% населения, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Иммунитет к новой коронавирусной инфекции на данный момент выработался лишь у 6% граждан России. Такую оценку в интервью "Российской газете" представил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Интервью опубликовано на сайте издания в воскресенье.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим условно процентов 20-30 тех, кто перенес [заболевание]бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн - лишь 5,7-6%", - отметил эксперт.

Горелов подчеркнул, что для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60-70% населения.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Губернатор Нью-Йорка просит назначить юриста для проверки обвинений в его адрес
Помощники Эндрю Куомо попросили генпрокурора штата и главного судью апелляционного суда выбрать независимого специалиста, занимающегося частной практикой и не имеющего политической принадлежности
Читать полностью