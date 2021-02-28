Вильфанд: в нескольких регионах России в марте ожидается аномальное количество осадков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Аномальное количество осадков в марте может выпасть в Ленинградской, Тверской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском и Забайкальском краях и нескольких других регионах. Недостаток осадков ожидает лишь север Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Избыток, количество осадков больше нормы, ожидается на самом северо-западе страны: Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская, Брянская области. Кроме того, аномальное количество осадков будет в регионах, расположенных на Нижней и Средней Волге, в Урале, Екатеринбург, Челябинская, Курганская области, также в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, избыток осадков ожидается в Бурятии, на юге Иркутской области и западе Забайкальского края. Аномальное количество снега также ожидает Чукотку.

Недостаток осадков ожидается только на севере Сибири, а в остальных регионах количество выпавших за месяц осадков будет в пределах нормы, отметил метеоролог.

Вильфанд объяснил, что избыток осадков не подразумевает, что дожди в данных регионах будут идти каждый день. "Эти характеристики не означают, что все время будут идти осадки. Будет сильнейшая неоднородность, чередование периодов", - пояснил он.