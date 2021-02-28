В Москве задержали водителей, которые ехали на машинах задом по проезжей части

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве водителей нескольких автомобилей, ехавших задом по проезжей части. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Ранее в интернете появилось видео, на котором две машины едут задом по проезжей части. На одной из машин висел флаг Турции.

"Сегодня около 15:35 на Варшавском шоссе несколько легковых автомобилей двигались по проезжей части, грубо нарушая ПДД. Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и в течение часа задержаны на улице Артюхиной", - сообщили в полиции.

В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях.