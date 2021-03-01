Итоговые контрольные напишут свыше 7 млн школьников в России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые для учеников 4-8-х классов пройдут в штатном режиме, а для обучающихся 11-х классов - по решению школы, напишут более 7 млн учащихся, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Первого марта в российских школах начинается проведение всероссийских проверочных работ. В 2021 году они пройдут для обучающихся 4-8-х классов в штатном режиме, для обучающихся 11-х классов - по решению школы. Всего в написании ВПР примут участие более 7 млн школьников", - говорится в сообщении.

Контрольные для 11-х классов пройдут с 1 по 26 марта, для остальных классов - с 15 марта по 21 мая. Конкретные даты проведения для каждого класса и предмета школы определят сами в рамках установленного периода. Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий.

Первыми ВПР выполнят одиннадцатиклассники, они будут писать работы по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам - английскому, немецкому или французскому. Эти работы проводятся по решению школы и предназначены в первую очередь для выпускников, не выбравших данные предметы для сдачи ЕГЭ. Контрольные по географии школы могут провести для обучающихся 11-х или 10-х классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 4-х классов - по русскому языку, математике и окружающему миру, 5-х классов - русскому языку, математике, истории, биологии, 6-х и 8-х классов - русскому языку и математике, для 7-х - русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике. Работы пройдут для всех классов в параллели. Также в обязательном порядке все обучающиеся 7-х классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку - английскому, немецкому или французскому. Ученики 6-х и 8-х классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам - по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике. Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в федеральной информационной системе оценки качества образования.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Контрольные рекомендуется проводить на 2-4 уроках. При проведении проверочных работ будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора в связи с пандемией, отметили в ведомстве.