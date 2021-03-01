Волонтеры проведут серию мероприятий, посвященных годовщине акции "Мы вместе"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Добровольцы, которые принимают участие в акции взаимопомощи "Мы вместе", намерены провести серию мероприятий, которые будут посвящены году с момента старта этой инициативы. Об этом сообщила пресс-служба организаторов акции.

"С 1 по 6 марта в период празднования годовщины всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" по всей стране пройдут массовые акции и мероприятия. В очном формате встретятся руководители штабов, а волонтеры отметят свой праздник в регионах России", - говорится в сообщении.

Оранжевая нить

В пресс-службе уточнили, что главным атрибутом серии мероприятий станет оранжевая нить. "Это символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье, который сможет найти каждый человек в стране и повязать на правое запястье или, например, прикрепить в форме сердечка на лацкан как знак акции "Мы вместе" и победы над пандемией", - отмечается в сообщении.

По данным организаторов, 1-6 марта в соцсети "ТикТок" пройдет онлайн-челлендж "Оранжевая нить". С помощью коротких видеороликов волонтеры, члены региональных штабов "Мы вместе" и жители регионов передадут друг другу оранжевый клубок ниток, уточнили организаторы.

Как сообщили в пресс-службе, в эти дни россияне смогут принять участие во флешмобе "Цепь". В ходе этого мероприятия участники во всех регионах России выстроятся в цепочки и передадут друг другу клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка из рук в руки каждый должен будет произнести слово, которое у него ассоциируется с акцией "Мы вместе" и добровольчеством.

Акция "Спасибо"

Также волонтеры проведут акцию "Спасибо", в ходе которой россияне смогут поблагодарить каждого человека за помощь, проявление ответственности и сохранение самоизоляции. Для этого необходимо записать видео со словами благодарности и разместить его в социальных сетях с хештегом #МыВместеСпасибо.

6 марта волонтеры "Мы вместе" дадут старт уже ставшей традиционной акции "Вам, любимые!", приуроченной к Международному женскому дню. Добровольцы предложат всем мужчинам страны присоединиться и подарить цветы девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха.

Также добровольцы подарят апельсины пациентам и врачам в больницах, пожилым людям. "Сетевые магазины будут бесплатно дарить апельсины и мандарины посетителям, а в регионах России на территории оранжерей, ботанических садов и теплиц школьники посадят апельсиновые деревья", - отмечается в сообщении.

Концерт для жителей домов престарелых

По случаю празднования года с момента старта акции "Мы вместе" в интернете пройдет большой юбилейный концерт "Бабушки-онлайн". Его зрителями станут жители 200 домов престарелых.

В соцсети "КлабХаус" будет создан клуб "Мы вместе". Это предоставит участникам возможность присоединиться к комнате с живой беседой лидеров общественного мнения, представителей всероссийской и международных добровольческих организаций.

5-6 марта в Москве состоится встреча всероссийской команды "Мы вместе". Руководители региональных штабов, волонтеры и представители ресурсных центров добровольчества из 85 регионов России впервые после самоизоляции соберутся вместе на очном мероприятии. В ходе встречи участники обсудят постпандемийные инициативы, проекты участников акции и обменяются накопленным за это время опытом, сказали в пресс-службе.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11.