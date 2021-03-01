В России вступили в силу законы о штрафах для объединений и физлиц, признанных иноагентами

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Законы об административных штрафах в несколько сотен тысяч рублей и уголовной ответственности вплоть до пяти лет лишения свободы для признанных иноагентами некоммерческих организаций, незарегистрированных политических объединений, СМИ и физических лиц за невыполнение установленных для них в законодательстве требований с понедельника вступают в силу в России.

Закон об уголовных санкциях за нарушение порядка деятельности иноагентов был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще 30 декабря прошлого года, а закон об административных штрафах - 24 февраля. Оба документа были внесены в Госдуму членами комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также сенаторами Андреем Климовым и Олегом Мельниченко. До этого был принят закон, согласно которому к иноагентам относятся незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование и физические лица, которые на средства зарубежного происхождения занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников.

Изменения в Уголовном кодексе

Изменения претерпела статья 330.1 Уголовного кодекса РФ, которая в своей прежней редакции предусматривала санкции за злостное уклонение от включения в реестр НКО-иноагентов.

Уголовное наказание теперь грозит тем иноагентам, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. За уклонение незарегистрированного общественного объединения, ведущего политическую деятельность за счет иностранного финансирования, от включения в список иноагентов виновным будет грозить штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Неисполнение обязанностей по представлению в Минюст РФ заявления о включении в список физлиц-иноагентов или отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, наказывается штрафом до 300 тыс. рублей, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Лица, нарушившие порядок деятельности СМИ-иноагента и ранее привлекавшиеся к административной ответственности, могут быть подвергнуты уголовным санкциям вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. На них может быть наложен штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет. Кроме того, им могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет.

Административные санкции

Одной из новаций в Кодексе РФ об административных правонарушениях стало то, что теперь публикация в СМИ сведений физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки повлечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения. Аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации о некоммерческой организации или общественном объединении, которые включены в реестр иноагентов, без положенной по закону маркировки.

Физическим лицам - иноагентам также придется уплатить штраф до 50 тыс. рублей, если они не предоставили в уполномоченный орган сведения о себе, требуемые по закону. Санкции по данному нарушению предусмотрены и для сотрудников политических объединений.

Однако более жесткое наказание грозит за производство и распространение материалов общественным объединением - иноагентом, а также направление таких материалов в госорганы, органы местного самоуправления, образовательные или иные организации без маркировки. Штраф для граждан составит до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - до 300 тыс. рублей. Предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения. Кроме того, штраф в размере до 500 тыс. может быть назначен для НКО-иноагента за рассылку немаркированных материалов в ведомства и организации.

Правила маркировки

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, "действующими нормативными актами не предусмотрено утверждение определенной формы маркировки в СМИ информации об иностранном агенте и его материалов", поэтому каждая редакция "будет самостоятельно формулировать текст соответствующего сообщения".

"Роскомнадзор рекомендует СМИ в маркировке давать информацию о том, что некоммерческая организация, общественное объединение или физическое лицо выполняют функции иностранных агентов или о том, что материалы произведены иноагентом", - добавили в пресс-службе.