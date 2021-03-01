Срок действия диагностических карт ТО машин в России продлили до 1 октября

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правила прохождения технического осмотра (ТО) автомобилей в России меняются с 1 марта, но по-новому россияне начнут его проходить с 1 октября, так как срок действия диагностических карт продлен до этой даты.

Согласно соответствующему постановлению правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, продлевается до 1 октября. "Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", - отмечается в сообщении правительства.

Главное изменение - аннулирование диагностических карт транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр автомобилей. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор техосмотра, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности по статье 14.4.1 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств").

Единая автоматизированная информационная система

Кроме того, МВД России вводит в эксплуатацию единую автоматизированную систему технического осмотра автомобилей. Как сообщили в ведомстве, оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО. Сама съемка будет проходить в пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии. В систему также будет вносится информация о координатах места расположения автомобиля на момент ТО, о дате и времени начала и окончания проведения техосмотра.

Система будет работать в круглосуточном режиме, а все сведения о техосмотре будут храниться в электронном виде. Доступ к ней будет разрешен сотрудникам Госавтоинспекции на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, будет вестись защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков. В качестве идентификатора сведений о результатах проведения техосмотра будет использоваться номер диагностической карты автомобиля или один из реквизитов транспортных средств, номер кузова или номер шасси.

Как сообщили в МВД, оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр, а водители по желанию смогут получить диагностическую карту в бумажном виде.