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На дорогах России с 1 марта появится новый знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД

В МВД не уточнили, как будет выглядеть новый знак

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Отдельно используемый знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, появится на российских дорогах с 1 марта. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Знак фото- и видеофиксации, согласно тексту документа, будут устанавливать на трассах вне поселений в 150-300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. При необходимости знак будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта. Эти правила вступают в силу с 1 марта.

В настоящее время знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками. До 1 сентября разрешается соответствующее использование.

Вместе с тем в МВД РФ не смогли уточнить, как будет выглядеть новый знак. На соответствующий запрос агентства министерство не ответило.

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