Власти Словакии обязали жителей страны носить респираторы и ввели комендантский час

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Словакии на внеочередном заседании, состоявшемся в воскресенье вечером, приняло решение обязать жителей республики носить в общественных помещениях респираторы, обеспечивающие повышенную степень защиты от заражения коронавирусом по сравнению с медицинскими масками. Власти также с 3 марта вводят в стране комендантский час, сообщает телеканал TA3 .

Комендантский час со среды начнет действовать на всей словацкой территории с 20:00 до 01:00 по местному времени. Одновременно власти запретят гражданам с 05:00 до 20:00 покидать жилища без уважительных причин, к которым относятся поездки на работу, походы к врачам или за продуктами питания и другими товарами первой необходимости. При этом жителям следует иметь с собой документы: например, справки от работодателей или, в случае похода в ближайшие от домов магазины, удостоверения личности с указанием места жительства. Свободное передвижение по стране разрешено лишь с 01:00 до 05:00.

В Словакии ношение респираторов с 8 марта станет обязательным в магазинах и при поездках в общественном транспорте. С 15 марта эта мера санитарно-эпидемиологической безопасности будет действовать во всех общественных помещениях. Для детей сделано исключение. Они могут продолжать использовать медицинские маски.

Правительство, учитывая необходимость для здоровья прогулок на свежем воздухе, разрешило словакам совершать их лишь в пределах административных границ района проживания. Вместе могут гулять проживающие совместно члены одной семьи.

В республике остаются открытыми аптеки и магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости. В рабочие дни с 09:00 до 11:00 по местному времени совершать покупки в них дозволяется только гражданам старше 65 лет и инвалидам.

Ситуация с коронавирусом

Данные ограничения правительство ввело в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Словакии, на территории которой распространяются новые штаммы коронавируса, увеличивается число заразившихся и растет смертность от COVID-19. Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.

Между тем, согласно данным телеканала, если вводимые ограничения не приведут к улучшению эпидемиологической ситуации, то правительство намерено объявить в стране максимально жесткий карантин. Возможна остановка промышленных предприятий и полное закрытие границ Словакии.

Общее число заразившихся коронавирусом в республике с населением около 5,5 млн граждан с начала эпидемии составило 308 083. От осложнений после инфицирования умерли 7 189 жителей.