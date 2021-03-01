Синоптики сообщили, что похолодание придет в европейскую часть России 6 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Теплая погода сохранится в европейской части РФ в первую пятидневку марта, температура будет выше нормы на 2-8 градусов. Однако в субботу ожидается похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На европейской территории России первая пятидневка марта будет теплая. Очень высокая температура в первые дни будет в Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде - температура будет выше нормы на 6-8 градусов. В Москве ситуация немного другая, менее тепло, - температура днем в диапазоне 1-3 градуса тепла, что всего лишь на 2-3 градуса выше нормы, но в четверг температура днем подрастет уже до 1-6 градусов. Однако в пятницу начнется похолодание, а в субботу оно станет заметным", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, в ночь на субботу температура в Московском регионе может опуститься до 11 градусов мороза, а днем - до 5 градусов мороза.