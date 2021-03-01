В России для родителей запустили горячую линию по оказанию психолого-педагогической помощи

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Родители в РФ с 1 марта смогут обратиться с вопросами по развитию детей на специально созданную горячую линию Центра защиты прав и интересов детей, подведомственного Минпросвещения, сообщила пресс-служба министерства.

"Первого марта 2021 года в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" начинает работу горячая линия Центра защиты прав и интересов детей, подведомственного Минпросвещения России, по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), а также гражданам, которые хотят принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

Специалисты центра будут консультировать по вопросам, которые связаны с индивидуальными и возрастными особенностями развития детей и подростков, межличностной коммуникацией между родителями и детьми, развитием, обучением и воспитанием детей с ограничениями по здоровью и инвалидностью, профилактикой проблем социализации и профориентации детей, освоения ими образовательных программ.

Также специалисты проконсультируют граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Обратиться в центр можно по номеру: 8-800-555-89-81.