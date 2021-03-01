ВОЗ: коллективного иммунитета от коронавируса можно достичь только путем вакцинации

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Коллективный иммунитет от коронавируса может быть достигнут в широких масштабах только путем проведения вакцинации населения. Такое мнение высказала в интервью, опубликованном в ночь на понедельник в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ее главный научный сотрудник Сумья Сваминатан.

Отвечая на вопрос о том, не достигнут ли уже коллективный иммунитет в крупных городах, где COVID-19 переболела значительная часть жителей, она обратила внимание на проведенные в мире почти 500 исследований, согласно которым "менее 10% населения мира имеют сейчас антитела к этому коронавирусу". "Конечно, в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела. Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета", - продолжила Сваминатан.

Если жители этих территорий, не имеющие антител, приедут в места, где ниже уровень коллективного иммунитета, чем в их городе, то они могут заразиться, пояснила эксперт. "Единственный путь к достижению коллективного иммунитета подобного масштаба - это вакцинация", - констатировала она, добавив, что именно поэтому ВОЗ акцентирует сейчас внимание на международном механизме доступа к вакцинам COVAX, чтобы "вакцины были у всех стран и прививки были сделаны как можно быстрее". Пока этого не произошло, необходимо принимать все возможные меры предосторожности в целях снижения распространения инфекции, заключила главный научный сотрудник.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса. На минувшей неделе первые поставки в рамках COVAX были осуществлены в Гану и Кот-д'Ивуар.