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Пандемия COVID-19

Президент Алжира поручил продолжить контакты для запуска производства вакцины "Спутник V"

Ранее Абдельмаджид Теббун сообщил, что российская вакцина будет производиться в Алжире через 6-7 месяцев

РАБАТ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в воскресенье дал указание кабинету министров продолжить контакты с российским партнером для скорейшего запуска на территории североафриканской страны проекта по производству вакцины от коронавируса "Спутник V".

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"Заслушав доклад министра фармацевтической промышленности о местном производстве вакцины, Теббун дал указание продолжить контакты с российским партнером, чтобы добиться скорейшего осуществления проекта по производству вакцины "Спутник V" в Алжире", - цитирует информационное агентство Algeria Press Service коммюнике канцелярии главы государства.

18 февраля, выступая с речью к нации, Теббун сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет производиться в Алжире через 6-7 месяцев.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса в Алжире стартовала 30 января - на следующий день после прибытия в страну первой партии вакцины "Спутник V". На первом этапе в приоритетную группу для вакцинации вошли врачи, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, затем операция будет распространена на другие слои населения.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Алжире был зафиксирован 25 февраля 2020 года. С тех пор число заразившихся превысило 113 тыс. Общее количество летальных исходов превысило 2,9 тыс., при этом выздоровели более 78 тыс. человек. Правительство ежедневно призывает граждан сохранять бдительность и строго соблюдать меры гигиены и социальной дистанции для сдерживания пандемии.

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