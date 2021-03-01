ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Швейцария приступила к смягчению связанных с пандемией ограничений: с понедельника открываются все магазины, а также музеи, библиотеки, зоопарки, разрешено проведение вне помещений частных мероприятий с числом участников до 15 человек вместо пяти, как было до сих пор. В то же время рестораны останутся закрытыми по меньшей мере до 22 марта. Кроме того, продолжает действовать требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

"С 1 марта могут открыться магазины, музеи и читальные залы библиотек, а также находящиеся вне помещений спортивные сооружения и объекты досуга", - заявило правительство по итогам состоявшегося в минувшую среду заседания. С 18 января и до сегодняшнего дня полноценно работали только продовольственные магазины и те торговые точки, чей ассортимент был отнесен властями к категории основного. В некоторых других магазинах товары можно было заказать и затем забрать.

Для молодежи в возрасте от 16 до 20 лет с 1 марта отменены ограничения по числу участников спортивных и культурных мероприятий.

Следующий этап смягчения правительство наметило на 22 марта. Свое окончательное решение на этот счет оно объявит 19 марта. Ожидается, что послабления коснутся спортивных состязаний внутри помещений. Кроме того, могут открыться внешние террасы ресторанов. При благоприятном развитии эпидемической ситуации запрет на работу ресторанов может быть снят 22 марта полностью.

Швейцария переживает с конца июня 2020 года вторую волну эпидемии. После пиковых значений 4 и 5 ноября, когда за один день фиксировалось более 10 тыс. заражений, заболеваемость постепенно снижается и сейчас находится на уровне октября: за минувшую неделю ежедневный прирост числа заболевших составлял менее 1,4 тыс. По состоянию на 26 февраля было зарегистрировано в общей сложности 554 932 случая COVID-19, умер 9 271 пациент.

Для предотвращения распространения инфекции в Швейцарии действует правило социальной дистанции в 1,5 метра. По прибытии из ряда государств с высоким уровнем заболеваемости требуется проходить 10-дневный карантин, за несоблюдение которого грозит штраф в размере 10 тыс. франков (около $11 тыс.). В перечень таких стран входят, в частности, Бразилия, Великобритания, США и ЮАР. Защитные маски нужно носить в общественных местах внутри помещений и на улице. Все авиапассажиры, прибывающие в страну, должны иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на коронавирус и выданную не ранее чем за 72 часа до въезда в Швейцарию. Кроме того, все въезжающие на территорию страны лица обязаны заполнять электронный формуляр, чтобы власти могли эффективно отслеживать соблюдение санитарных мер.