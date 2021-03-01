Более трети россиян предпочитает работать только под руководством мужчин

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более трети россиян (35%) предпочитает работать только под руководством мужчин. Однако для более чем половины пол руководителя не имеет значения, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в феврале текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 4 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

"Для большинства опрошенных жителей России (53%) пол руководителя не имеет значения. Однако 35% респондентов отметили, что готовы работать только под руководством мужчин, и только 12% участников исследования предпочитают начальников женского пола", - говорится в исследовании.

Для мужской половины населения гендерная принадлежность начальников важна чуть меньше - 55% мужчин не обращает внимания на пол руководителя против 53% среди женщин. При этом женщины чаще хотели бы видеть начальниками мужчин - это отметили 36% россиянок против 33% от мужской половины участников исследования.

"По итогам аналогичного исследования прошлого года 42% жителей России хотели бы работать только с начальниками-мужчинами, а под руководством женщин предпочитали работать лишь 7% опрошенных. Тенденции к изменению отношения к гендеру руководителей можно назвать позитивными, но стоит помнить, что гендерная принадлежность работника не должна влиять на карьерный рост человека, как и не должна влиять на выбор работодателя или начальника", - сказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина.